Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Радио Москвы" начнет вещание на частоте 105.3 FM с 1 февраля. При этом радиостанция Capital FM, работавшая на указанной частоте, перейдет в цифровое пространство.

Как рассказал руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов, на решение начать вещание на частоте 105.3 FM повлияли два фактора.

"За 12 лет вещания доля "Радио Москвы" выросла вдвое: с 0,8 до 1,7. Пиковые суточные показатели доходили до значения 2,4 по месяцу в последние годы. То есть станция растет органически. В свою очередь, Capital FM как городская музыкально-информационная радиостанция – это модный плейлист, понятный и близкий для молодежи язык вещания, это радио для аудитории до 30 лет", – отметил Димов и добавил, что это поколение покидает аналоговые площадки и уходит в цифровую среду.

Он пояснил, что в настоящее время оба проекта будут продолжать развиваться, но в тех средах распространения, которые им больше подходят.

Радиостанция впервые вышла в эфир 1 сентября 1997 года на третьей кнопке городской ретрансляционной сети "Говорит Москва". Название "Радио Москвы" станция получила 26 февраля 2014 года. При этом смена бренда не отразилась на концепции и сетке вещания. Канал всегда сохранял концепцию классического радио с городской тематикой – в его фокусе жизнь москвичей, события, культура и локальные традиции.

"Радио Москвы" и Capital FM входят в состав Объединенной редакции московских СМИ "Москва Медиа".

В 2024 году радиостанции медиахолдинга "Москва Медиа" – "Москва FM" и Capital FM – одержали победу сразу в трех номинациях национальной премии "Радиомания-2024". Премия ежегодно проходит с 2002 года и является одной из самых престижных наград в сфере радиовещания в России.

"Москва FM" также получила еще одну награду в номинации "Лучшее утреннее шоу на разговорной станции" за развлекательное шоу "Встань москвичом".