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22 июня, 23:30

Происшествия

Львы напали на директора крымского парка "Тайган"

Львы напали на директора крымского парка "Тайган"

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Львы напали на директора крымского парка "Тайган" Олега Зубкова. Как сообщили в Минздраве, мужчина находится в тяжелом состоянии, ему в срочном порядке сделали операцию.

Следователи начали проверку по факту случившегося. По данным СК, хищники напали на Зубкова во время кормления. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.

В 2024 году львы загрызли управляющую парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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