Депутаты ГД предложили отнести прокат лошадей к культурно-зрелищным мероприятиям

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В России прокат лошадей в местах общего пользования могут отнести к культурно-зрелищным мероприятиям. Законопроект, авторами которого выступили депутаты Амир Хамитов и Георгий Арапов, внесен в Госдуму.

Как отметил Хамитов, ранее эксплуатация прокатных животных находилась в серой зоне и регулировалась общими требованиями.

"Вносимый нами законопроект, во-первых, четко относит использование и содержание животных при прокате к культурно-зрелищным мероприятиям и, во-вторых, передает федеральному правительству право на разработку и внедрение специальных требований к данной услуге", – цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, Россельхознадзор поддерживает выраженную в законопроекте позицию. В крупных городах, подчеркнул депутат, у жителей и туристов популярно катание на лошадях. Такую платную услугу предприниматели предоставляют всем желающим. Кроме того, возникает множество вопросов к условиям содержания и эксплуатации животных.

"Нередки случаи, когда лошадей заставляют передвигаться по проезжей части, создавая при этом серьезную угрозу ДТП", – отметил Хамитов.

Арапов, в свою очередь, добавил, что им поступает множество обращений от неравнодушных граждан, которые переживают за прокатных животных.

"Если организаторы катаний самостоятельно не обеспечивают достойные условия животным, то эту задачу должна взять на себя Государственная дума и принять необходимые поправки в законодательную базу", – заключил депутат.

Как стало известно ранее, зоозащитники потребовали запретить фильм "Мой любимый чемпион" из-за трюка с лошадью. Спортсменка Эвелина Василюк рассказала, что создатели картины якобы связали ноги лошади и заставили ее упасть всем телом на шею. В результате животное стало хромать.

При этом в пресс-службе Федерации конного спорта России опровергли распространяемую информацию о якобы жестоком обращении. Для каскадерского трюка с падением лошади привлекли подготовленное животное, которое тренировали и готовили к подобным задачам.

Зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов также подчеркнул, что ситуации, когда животное в ходе съемок фильмов может получить травмы, недопустимы. Однако парламентарий призвал не спешить с возможным запретом проката кинокартины.