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12 июня, 17:30

Происшествия

Россиянка пострадала от укуса змеи на Бали

Россиянка пострадала от укуса змеи на Бали

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Змея укусила туристку из России на Бали. Все произошло на территории отеля в последний день отпуска. Девушка почувствовала резкую боль в ноге, после чего сразу же обратилась к местным врачам, однако ни в одной клинике ей не смогли помочь.

На борту самолета, которым летела пострадавшая, оказались медики. Они помогали девушке перенести перелет. Прямо из аэропорта ее доставили в НИИ Склифосовского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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