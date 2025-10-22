В Бразилии анаконда спряталась в бассейне с людьми

Фото: ТАСС/Роман Соколов

В Бразилии пятиметровая анаконда спряталась в бассейне, в котором в этот момент купались десятки людей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на What's The Jam.

Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Риу-Кенти штата Гояс. Змея затаилась между камней в бассейне в туристической зоне. На место прибыли спасатели, которые смогли извлечь рептилию, расширив лаз, через который она пробралась внутрь.

После поимки анаконду выпустили в естественную среду обитания вдали от жилых районов. Она не пострадала.

Ранее питон целиком проглотил мужчину в деревне Маджапахит в Индонезии. Фермер не вернулся домой с плантации, после чего местные жители обнаружили его тело в брюхе восьмиметрового питона. Сообщалось, что это первый такой случай в данном районе.

