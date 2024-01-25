В Литве хотят продлить на год ограничения на въезд в страну для россиян

Фото: 123RF/algisb

МИД Литвы планируют продлить действующие для россиян и белорусов ограничения на въезд и нахождение в стране. Об этом сообщает агентство BNS.

По информации ведомства, срок текущих ограничений истекает 2 мая 2024 года, а министерство предлагает продлить их до 2 мая 2025 года.

Как сообщили в МИД Латвии, запреты в отношении белорусов будут усилены, однако в меньшей степени, чем для граждан РФ. Так, граждан Белоруссии могут не досматривать вновь на второй контрольной пограничной линии, в отличие от россиян, для которых повторная проверка обязательна.

В рамках ограничений визы белорусам и россиянам предоставляют только в исключительных случаях, также власти Литвы имеют право приостановить рассмотрение выдачи временных видов на жительство. Помимо этого, гражданам РФ нельзя покупать в стране недвижимость, ввозить наличные украинские гривны и оформлять электронный статус резидента.

Ранее Литва выступила с предложением ограничить права РФ и Белоруссии в Интерполе. По ее словам, мировое сообщество не должно мириться с тем, что некоторые страны злоупотребляют источниками Интерпола для преследования собственных и иностранных граждан по политическим мотивам.



Эстония, Литва, Латвия и Польша закроют въезд для граждан РФ с 19 сентября