Суд в Литве вынес приговор бросившему коктейль Молотова в здание посольства РФ

Фото: lithuania.mid.ru

Суд в Литве вынес приговор мужчине, который бросил бутылки с зажигательной смесью в посольство России в Вильнюсе, передает издание Etaplius.

Злоумышленника приговорили к 6 месяцам лишения свободы. Вместе с тем ему предстоит выплатить свыше 6 тысяч евро в качестве компенсации.

По данным инстанции, 50-летний мужчина совершил акт вандализма на основании личных мотивов. Таким образом он хотел выразить свое недовольство властями России.

В приговоре указано, что подсудимый поджег стену административного здания российского посольства, что могло нанести вред людям. Мужчина также обвиняется в нарушении общественного порядка. В ходе заседания он в полной мере признал свою вину. Мужчина остается под стражей с момента ареста.

Неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в апреле 2024 года. Инциденты были зафиксированы камерами видеонаблюдения и полицейскими, которые постоянно дежурят у здания диппредставительства. В результате произошедшего никто не пострадал, но на стене здания остались следы огня и дыма.

