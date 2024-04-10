Захарова призвала объективно расследовать нападение на посольство РФ в Литве

Фото: vk.com/МИД России

Россия считает атаку на свое посольство в Литве результатом русофобской политики страны и требует объективного расследования и наказания виновных. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики", – цитирует дипломата ТАСС.

Захарова указала, что Россия требует расследовать произошедшее в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Всех виновных она призвала наказать, а РФ возместить ущерб за порчу здания.

Ранее здания посольства России в Литве забросали бутылками с зажигательной смесью. Это продолжалось две ночи подряд, произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате на здании остались следы огня и дыма. Никто из дипломатов не пострадал.