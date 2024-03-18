Глава МИД Литвы заявил, что ЕС вряд ли примет решение об отправке войск на Украину

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Страны Евросоюза (ЕС) вряд ли смогут выработать единое общее решение об отправке войск на Украину. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом очередной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Я не верю, что есть возможность договориться о размещении войск (стран ЕС. – Прим. ред.) на территории Украины, так как раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам", – цитирует его ТАСС.

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что участникам парижской конференции не удалось прийти к единому решению об отправке западных войск на Украину, однако он не стал исключать подобной возможности в будущем.

По данным прессы, лидеры всех французских партий отказались поддержать президента страны по данной ситуации. Они также обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт.

В свою очередь, глава фракции "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар уточнил, что слова Макрона об отправке войск на Украину являются контрпродуктивными и играют на руку России. Политик считает, что заявления французского лидера были направлены на создание "стратегической двусмысленности" по вопросу Украины и дезориентирование РФ, однако в результате почти все страны ЕС и НАТО отвергли инициативу Макрона.

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