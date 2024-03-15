Боррель заявил, что исход украинского конфликта будет решен весной и летом

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что исход конфликта на Украине будет решаться весной и летом этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление дипломата.

В связи с этим Боррель призвал американские власти как можно быстрее выделить новую военную помощь Киеву. С аналогичным призывом он выступил и в адрес европейских стран.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", – утверждает Боррель.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не паузой для перевооружения Киева. Президент добавил, что переговоры должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина "может остановить Путина" при американской военной поддержке.

Байден утверждает, что РФ в случае победы якобы не остановится на Украине. В связи с этим глава Белого дома призвал конгрессменов согласовать законопроект по национальной безопасности, включающий выделение помощи Киеву.

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