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09 июня, 14:47

Политика

Министр обороны Польши заявил, что Украина не получит от страны кредитное оружие

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша не собирается отправлять на Украину вооружение, которое закуплено по кредитной программе SAFE. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет (туда. – Прим. ред.)", – подчеркнул он во время выступления в сейме, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, средства по программе SAFE получает Фонд поддержки Вооруженных сил Польши. Организация финансирует исключительно своих военных.

Эта программа действует в рамках механизма выдачи странам Евросоюза долгосрочных займов под низкий процент. Она направлена на закупку оружия, укрепление стратегической и военной инфраструктуры, развития кибер- и оборонных технологий.

Польша подписала кредитный договор 8 июня. Согласно договоренностям, страна должна получить порядка 43,7 миллиарда евро.

Польско-украинские отношения в последнее время переживают период охлаждения. Это, в частности, связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника.

Польша резко отреагировала на этот шаг. Бывший президент страны Лех Валенса снял с груди флаг Украины в качестве протеста.

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