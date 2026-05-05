Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai

(настоящее имя – Наваи Бакиров)

Появилась видеозапись аварии с участием рэпера Navai, которая произошла в центре Москвы вечером 5 мая. Кадры опубликовал столичный Дептранс.

На видео запечатлено, как автомобиль пересекает полосу, задевает столб, после чего его разворачивает на большой скорости. Затем транспортное средство касается бордюра, подлетает и врезается в дерево.

В момент аварии рэпер находился в своем спорткаре Ferrari. ДТП произошло на Зубовском бульваре. По словам очевидцев, после случившегося музыкант переоделся и попытался скрыться от свидетелей в черной машине Toyota Camry, оставаясь неподалеку от места происшествия.

Сотрудники ГИБДД уточнили, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Сам рэпер заявил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса.

Теперь рэпер может лишиться водительских прав. Дептранс намерен обратиться с соответствующим требованием в суд, а также попросить возместить ущерб из-за повреждения городской инфраструктуры.