Глава Минобороны Франции Лекорню: 15 стран готовы обеспечить гарантии безопасности Украине

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Около 15 стран заявили о своей готовности обеспечить гарантии безопасности Украине. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает "Московский комсомолец".

По словам министра, главы генштабов стали разрабатывать планы по архитектуре безопасности для долгосрочного мира, чтобы потом их представить политическим лидерам.

Лекорню отметил, что представители военных ведомств нескольких государств обсуждают не только отправку своих военных на Украину, дискуссии ведутся и по другим вопросам. Например, об обеспечении безопасности в Черном море.

Кроме того, главы генштабов прорабатывают механизмы защиты украинских АЭС и использования российских замороженных активов для помощи Киеву.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что существуют "иные способы" обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, кроме отправки европейских войск. Он положительно оценил, что Франция и Великобритания приняли инициативу о гарантиях безопасности для Украины.