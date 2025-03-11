Глава Минобороны Франции Лекорню: Париж не примет демилитаризацию Украины

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Париж не примет демилитаризацию Украины в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, выступление которого траслировалось в аккаунте оборонного ведомства в соцсети X.

"Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины", – отметил Лекорню.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отмечал, что мирное урегулирование украинского конфликта возможно на основе стамбульского документа 2022 года.

Он предусматривает нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отказ от размещения иностранных войск и баз на ее территории.