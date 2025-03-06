В МИД заявили, что ЕС срывает предпосылки к мирному урегулированию конфликта на Украине

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Евросоюз торпедирует любые предпосылки к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что на сегодняшний день Россия наблюдает "метания и усилия" ЕС по срыву предполагаемых мирных инициатив. Подобное поведение европейских политиков она назвала более чем показательными.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором назвал Россию "угрозой" и Европы. В связи с этим он предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты Евросоюза, а также анонсировал встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих Украину, для обсуждения возможного размещения европейского контингента. При этом он подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для Украины в будущем.

Комментируя его выступление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что французского лидера можно воспринимать как главу государства, который думает не о мире, а о войне.