Дмитрий Медведев спрогнозировал будущее Урсулы фон дер Ляйен

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Урсула фон дер Ляйен может сохранить должность главы Еврокомиссии (ЕК), несмотря на "осадок" после ситуации с закупками вакцины Pfizer в период пандемии коронавируса, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, на данный момент неизвестно, какое именно наказание фон дер Ляйен получила за "махинации с закупками вакцины", но эти обстоятельства стали "триггером неприятного для нее процесса".

"Уже на этой неделе судьбу Урсулки будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент. Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность", – подчеркнул Медведев в своем телеграм-канале.

По данным СМИ, Европарламент (ЕП) проведет голосование по вопросу о вотуме недоверия председателю ЕК в понедельник, 7 июля. Депутаты собираются вынести решение из-за коррупционного скандала, связанного с закупками непроверенных вакцин более чем на 35 миллиардов евро в период пандемии.

При этом вотум недоверия прошел проверку советом председателей Европарламента и собрал 79 подписей. Как уточнялось, фон дер Ляйен грозит отстранение от должности всего через несколько месяцев после начала ее второго срока на посту председателя Еврокомиссии.