DPA: главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

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Европарламент (ЕП) проведет голосование по вопросу о вотуме недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает агентство DPA.

По информации евродепутата от Румынии Георге Пиперя, вотум недоверия фон дер Ляйен прошел проверку советом председателей Европарламента и собрал 79 подписей. Голосование запланировано на 7 июля.

Урсуле фон дер Ляйен грозит отстранение всего через несколько месяцев после начала ее второго срока на должности председателя Еврокомиссии. Это может стать первым случаем в Евросоюзе, когда поднимается вопрос о вотуме недоверия главе ЕК.

Евродепутаты собираются вынести вотум недоверия фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала, связанного с закупками непроверенных вакцин более чем на 35 миллиардов евро в период пандемии. Иск о "намеренном сокрытии от общества сведений об опасности применения непроверенной вакцины" был подан от правительства Венгрии и Польши, общественных организаций и физлиц.

До этого СМИ сообщали, что вотум недоверия поддержали 74 евродепутата. Однако самая крупная в парламенте Европейская народная партия будет выступать против вотума.