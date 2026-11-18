В России выступили за сокращение рабочего дня до 6 часов. Технологии в стране уже настолько развиты, что они смогут разгрузить сотрудников, уверены эксперты. В тонкостях рабочего процесса разбиралась Москва 24.
Новый формат?
В России в некоторых сферах могли бы сократить продолжительность рабочего дня с 8 до 6 часов. Такое мнение журналистам озвучил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН.
По мнению парламентария, современный уровень развития технологий позволяет пересмотреть действующие трудовые нормы. Поскольку цифровые и технические решения сегодня внедрены практически в любую отрасль, во многих сферах специалисты вполне способны выполнять свои задачи быстрее.
При этом ранее в Сети завирусился эксперимент одной из российских предпринимательниц, сократившей рабочий день сотрудниц до 4 часов – с 09:00 до 13:00. По ее словам, свободное время заметно повысило вовлеченность команды. В ответ на это многие комментаторы поддержали идею, отметив, что стандартный график зачастую не имеет смысла.
При этом депутат Госдумы VIII созыва Ярослав Нилов также отмечал, что рынок труда постепенно движется к 4-дневной рабочей неделе. По его словам, главным условием такого перехода должно стать сохранение зарплат граждан и стабильности бизнеса, как это уже произошло с удаленным форматом работы после пандемии.
"Вынужденная мера"
Однако Трудовой кодекс и сейчас не запрещает любому работодателю ввести 6-часовую рабочую неделю по согласованию с коллективом, отметил в разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Периодически это происходит, когда на предприятии нет заказов: тогда прибегают к режиму неполного трудового дня или недели. Но это вынужденная мера, которая влечет уменьшение доходов сотрудников.
"Теперь о гипотетической возможности сокращения продолжительности рабочего времени. В нынешних условиях при том техническом оборудовании, которое имеется, сделать это невозможно. Потому что, если спрос со стороны населения, предприятий и государства остается тем же, любое сокращение числа трудовых часов приведет к уменьшению выпуска продукции", – отметил эксперт.
Парадокс ситуации в том, что при капиталистическом производстве повышение производительности труда за счет современных технологий автоматически приводит к увольнению значительной части персонала. Чтобы это предотвратить, наряду с внедрением современных технологий во всех отраслях, государству придется думать, как обеспечить занятость обычных граждан. В этом случае должны совпасть два момента: и повышение производительности труда, и решение государства снизить количество отработанных часов при гарантии сохранения прежней заработной платы, объяснил Сафонов.
Также Сафонов предположил, что освободившееся свободное время приведет к резкому увеличению числа тех, кто желает заняться здоровьем, а значит, нагрузка на специалистов возрастет. Этот же процесс будет наблюдаться и в вопросах обучения, и в сфере психологии, количество желающих разобраться в себе возрастет, считает эксперт.
Дело в тайм-менеджменте
Рабочий день в России могут сократить до 6 часов
Не поддержал сокращение рабочего времени в разговоре с Москвой 24 и психолог Андрей Зберовский.
"Восьмичасовой день совершенно гармоничен и сбалансирован как с точки зрения физиологии, так и с точки зрения эффективности в экономике. Кроме того, человеческая активность привязана к световому дню. Если не брать районы Крайнего Севера, то в среднем по стране период с 09:00 до 18:00 – это световой день, который стимулирует деловую активность", – сказал эксперт.
При этом сотрудники, умеющие управлять своим временем и гармонично распределяющие силы в течение дня и недели, успевают успешно работать, строить карьеру и проводить время с семьей, объяснил Зберовский.
Эксперт добавил, что для определенного числа мужчин работа – способ спрятаться в свой производственный офисный "домик" от жен и детей. В этом смысле сокращение рабочего дня может привести к эффекту ковида, то есть всплеску разводов, потому что супруги не привыкли так часто видеть друг друга. Следовательно, внутрисемейных и внутриличностных выяснений отношений окажется заметно больше, предупредил специалист.
"Также по опыту моей работы правильно распорядиться дополнительным свободным временем может только сравнительно небольшое количество людей – процентов 25–30. Остальные обычно не занимаются саморазвитием, не идут в спортзал. У них просто становится больше времени на сериалы и компьютерные игры. В итоге это разрушительная история. Надо понимать, что работа сохраняет личность человека гораздо лучше, чем безделье", – подчеркнул психолог.
Более того, люди, которые много трудились, или те, кто хочет делать карьеру и зарабатывать деньги, даже на онлайн-работе продолжат находиться сутками. И это будет происходить в том числе при условии принятия законов, заключил Зберовский.