В России выступили за сокращение рабочего дня до 6 часов. Технологии в стране уже настолько развиты, что они смогут разгрузить сотрудников, уверены эксперты. В тонкостях рабочего процесса разбиралась Москва 24.

Новый формат?

В России в некоторых сферах могли бы сократить продолжительность рабочего дня с 8 до 6 часов. Такое мнение журналистам озвучил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН.

По мнению парламентария, современный уровень развития технологий позволяет пересмотреть действующие трудовые нормы. Поскольку цифровые и технические решения сегодня внедрены практически в любую отрасль, во многих сферах специалисты вполне способны выполнять свои задачи быстрее.





Айрат Гибатдинов член комитета Совета Федерации по науке и образованию Мы с коллегами из Госдумы уже выходили с такой инициативой. Думаю, если сейчас она не будет поддержана, то в ближайшее время мы все равно к этому придем.

При этом ранее в Сети завирусился эксперимент одной из российских предпринимательниц, сократившей рабочий день сотрудниц до 4 часов – с 09:00 до 13:00. По ее словам, свободное время заметно повысило вовлеченность команды. В ответ на это многие комментаторы поддержали идею, отметив, что стандартный график зачастую не имеет смысла.

При этом депутат Госдумы VIII созыва Ярослав Нилов также отмечал, что рынок труда постепенно движется к 4-дневной рабочей неделе. По его словам, главным условием такого перехода должно стать сохранение зарплат граждан и стабильности бизнеса, как это уже произошло с удаленным форматом работы после пандемии.

"Вынужденная мера"

Однако Трудовой кодекс и сейчас не запрещает любому работодателю ввести 6-часовую рабочую неделю по согласованию с коллективом, отметил в разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Периодически это происходит, когда на предприятии нет заказов: тогда прибегают к режиму неполного трудового дня или недели. Но это вынужденная мера, которая влечет уменьшение доходов сотрудников.

"Теперь о гипотетической возможности сокращения продолжительности рабочего времени. В нынешних условиях при том техническом оборудовании, которое имеется, сделать это невозможно. Потому что, если спрос со стороны населения, предприятий и государства остается тем же, любое сокращение числа трудовых часов приведет к уменьшению выпуска продукции", – отметил эксперт.

Парадокс ситуации в том, что при капиталистическом производстве повышение производительности труда за счет современных технологий автоматически приводит к увольнению значительной части персонала. Чтобы это предотвратить, наряду с внедрением современных технологий во всех отраслях, государству придется думать, как обеспечить занятость обычных граждан. В этом случае должны совпасть два момента: и повышение производительности труда, и решение государства снизить количество отработанных часов при гарантии сохранения прежней заработной платы, объяснил Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Есть и еще одна проблема: существуют несколько секторов экономики, где сократить рабочий день вообще невозможно. Например, школьное образование, детские сады, здравоохранение. Здесь не получится поднять производительность, потому что происходит прямое общение людей с людьми. Количество работников в здравоохранении и число отработанных часов в образовании и культуре зависят от того, сколько человек приходит за услугами. Как в таком случае представить шестичасовую рабочую смену терапевта? Или, например, идет операция, во время которой врачи говорят: "Все, 6 часов отработали, в следующий раз продолжим".

Также Сафонов предположил, что освободившееся свободное время приведет к резкому увеличению числа тех, кто желает заняться здоровьем, а значит, нагрузка на специалистов возрастет. Этот же процесс будет наблюдаться и в вопросах обучения, и в сфере психологии, количество желающих разобраться в себе возрастет, считает эксперт.

Дело в тайм-менеджменте

Рабочий день в России могут сократить до 6 часов

Не поддержал сокращение рабочего времени в разговоре с Москвой 24 и психолог Андрей Зберовский.

"Восьмичасовой день совершенно гармоничен и сбалансирован как с точки зрения физиологии, так и с точки зрения эффективности в экономике. Кроме того, человеческая активность привязана к световому дню. Если не брать районы Крайнего Севера, то в среднем по стране период с 09:00 до 18:00 – это световой день, который стимулирует деловую активность", – сказал эксперт.

При этом сотрудники, умеющие управлять своим временем и гармонично распределяющие силы в течение дня и недели, успевают успешно работать, строить карьеру и проводить время с семьей, объяснил Зберовский.





Андрей Зберовский психолог Сокращение времени работы приведет к падению доходов, что так же негативно скажется на психологическом состоянии. И не стоит забывать: многие тратят на дорогу до офиса и обратно по часу-полтора. При рабочем дне в 8 часов в этом еще есть смысл, а при 6-часовом получится, что полдня человек просто проведет в пути. Кроме того, на некоторых ляжет больше домашних обязанностей, так как родные начнут рассуждать по принципу "если ты дольше сидишь дома, будь добр активнее работать по хозяйству".

Эксперт добавил, что для определенного числа мужчин работа – способ спрятаться в свой производственный офисный "домик" от жен и детей. В этом смысле сокращение рабочего дня может привести к эффекту ковида, то есть всплеску разводов, потому что супруги не привыкли так часто видеть друг друга. Следовательно, внутрисемейных и внутриличностных выяснений отношений окажется заметно больше, предупредил специалист.

"Также по опыту моей работы правильно распорядиться дополнительным свободным временем может только сравнительно небольшое количество людей – процентов 25–30. Остальные обычно не занимаются саморазвитием, не идут в спортзал. У них просто становится больше времени на сериалы и компьютерные игры. В итоге это разрушительная история. Надо понимать, что работа сохраняет личность человека гораздо лучше, чем безделье", – подчеркнул психолог.

Более того, люди, которые много трудились, или те, кто хочет делать карьеру и зарабатывать деньги, даже на онлайн-работе продолжат находиться сутками. И это будет происходить в том числе при условии принятия законов, заключил Зберовский.