Россияне начали рассказывать в Сети, как добираются до работы в столице. Чтобы построить карьеру в мегаполисе, некоторые готовы проводить в пути порядка 8 часов в день. Как подобный образ жизни влияет на здоровье и психику, разбиралась Москва 24.

"Крутая возможность"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи Сети, работающие в Москве, стали рассказывать, как добираются до столицы из других регионов. Желание трудиться в мегаполисе заставляет некоторых проводить суммарно порядка 6–8 часов в день в дороге. Такой необычный факт побуждает некоторых снимать об этом видео, которые стали набирать тысячи просмотров и сотни комментариев.

Авторы четко фиксируют свою рутину: ранние подъемы, ожидание на вокзалах и часы, проведенные в электричках. Например, Данна уже второй год ездит из Калуги в Москву примерно раз в неделю. Дорога в одну сторону в электричке занимает около трех часов, а с учетом остального транспорта путь растягивается до четырех.





Данна приезжающая на работу в Москву из Калуги Сначала это казалось невозможным, но решилась рискнуть и не упустить шанс, предложение было внушающим. И вот я уже второй год катаюсь до Москвы в другой мир и обратно. Получилась очень крутая возможность для меня.

Пользователи восхитились смелостью девушки, добавив, что не каждый смог бы отважиться на такое.

"Вы молодец, мало таких на свете осталось", "жесть, вы сильная", – написали в комментариях.

Однако некоторые все же отметили, что такие страдания не стоят никаких карьерных вершин. Нашлись и те, кто решил предложить жительнице Калуги снять квартиру в Москве и перестать тратить время на путь от работы до дома.

"Вам платят миллион? Просто тратить 8 часов туда-обратно это не рационально", "спаси и сохрани так кататься. Я 5 лет прожила в Москве, и даже час до работы ехать – это убийство жизни", "снять квартиру хотя бы в часе езды от столицы не пробовали?" – написали пользователи.

Данна не единственная, кто выбрал тернистый путь в столицу под стук колес. В соцсетях завирусилась история россиянки Арины, которая проделывает тот же маршрут, но каждый день.

Свой выбор Арина объясняет финансовым скачком. По ее словам, зарплата в столице оказалась в 12 раз выше региональной. Но сухие цифры – это лишь фасад: как признается сама девушка, молодому специалисту приходится жертвовать временем в дороге ради амбиций. Уникальный опыт и весомая строчка в резюме – тот самый нематериальный капитал, который в ее системе координат пока перевешивает усталость.

При этом отдельным бонусом, который окончательно подкупил Арину, стали столичные условия труда. Помимо стандартного пакета ДМС, работодатель обеспечивает ее бесплатными билетами на премьеры фильмов, театральные спектакли и шоу.





Арина приезжает на работу в Москву из Калужской области Безусловно, это еще и комфортные современные офисы: с большими кухнями, душем, кофемашинами и безлимитом чая, кофе, молока и сладкого. Да, звучит странно, но в регионах шоколад бесплатно не предлагают. Плюс коллеги говорят, что и парковку оплачивают. <...> Ну и, конечно, мне нравится возможность хвастаться и гордиться тем, что работаешь в столице. Для меня, девчонки с Дальнего Востока, это круто.

Испытания дорогой проходил в свое время и Иван из Твери. В комментариях мужчина рассказал, что на протяжении нескольких лет трижды в неделю катался в столицу, работая посменно в отеле. Несмотря на накопленную усталость, Иван уверен, что подобные поездки были отличным способом сменить обстановку и взглянуть по-другому на привычные вещи. Кроме того, благодаря этому родной город кажется более ценным, а понимание жизни и людей оказывается глубже.

Вопрос мотивации

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/arusia.ly; nemtsovada

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим отметила в разговоре в Москвой 24, что длительная дорога – это осознанный выбор, он имеет ценность только для того, кто его делает.

Если человек регулярно тратит много времени на путь до работы и обратно, значит, в этой ситуации есть скрытый смысл или выгода, которую невозможно оценить со стороны, подчеркнула эксперт.

"Чтобы время в пути проходило с пользой, важно понимать, что оно часть личного пространства, поэтому такой отрезок времени следует занимать полезными делами. Например, обучением, общением с близкими, творчеством или решением мелких бытовых вопросов с помощью гаджетов. Чтобы структура дня не распадалась, а сама поездка не превращалась в утомительную паузу, время лучше распределять на функциональные блоки", – посоветовала Сулим.

В частности, можно выделить отрезок на чтение, затем – на ответы в мессенджерах, а после – на отдых. Чередование таких занятий добавит в рутину разнообразие и поможет сохранить продуктивность.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Моральная настройка на такую дорогу начинается с честных ответов на вопросы "зачем я это делаю" и "как я хочу провести этот день". Понимание конечной цели поездки сразу снимает внутреннее сопротивление, а второй момент определяет качество времени: если человек решает провести его с пользой, он переключает восприятие. Вместо мысли "сколько времени потрачено впустую" появляется установка "это моя жизнь, и я проживаю ее прямо сейчас, делая свои задачи".

Такой подход превращает вынужденное перемещение в полноценную часть дня, которую человек контролирует и наполняет собственным содержанием.

Кто выдержит?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

При этом врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посмотрела на этот вопрос с точки зрения здоровья.

Она отметила, что шесть часов в электричке – это фактически вторая рабочая смена. И даже если пассажиры все время сидят в вагоне, многочасовая поездка в не самых удобных сиденьях негативно сказывается на состоянии спины и шеи. Кроме того, появляется риск развития варикозной болезни из-за застоя крови, а длительное физическое бездействие (гиподинамия) увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.





Надежда Чернышова врач-терапевт Следующий аспект, на который стоит обратить внимание, – быт. При таком режиме остается критически мало времени на домашние дела. Если посчитать: 8–9 часов на работе плюс 6 часов в дороге и еще 1 час на путь от вокзалов до конечных точек – это уже 16. Из 24 часов в сутках остается 8, что фактически должно уходить на сон. Однако нужно еще поесть, приготовить еду, убраться, постирать и погладить одежду.

Оставшегося времени многим не хватает для полноценного восстановления, что приводит к накоплению дефицита сна.

"Кроме того, согласно некоторым исследованиям, дорога длительностью свыше часа в одну сторону является существенным риском возникновения депрессии. Если на путь уходит 3 часа, это готовый стрессовый фактор. Человек устает психологически от однообразной картины за окном и неизменной обстановки. В результате когнитивные функции притупляются, и на работу он приезжает уже вымотанным, что неизбежно сказывается на работоспособности", – объяснила эксперт.

В целом такой график возможен только как короткий жизненный этап. В долгосрочной перспективе необходимо искать альтернативу: удаленную работу, смену места трудоустройства или переезд ближе к офису. Распространенный вариант – снимать жилье в будни и уезжать домой на выходные, что является более щадящим режимом.

Однако, по мнению Чернышовой, ни одна, даже очень хорошая работа, не стоит таких жертв. Подобный режим можно выдержать только в молодости и непродолжительное время.





Надежда Чернышова врач-терапевт Долгие поездки в транспорте – серьезная нагрузка на организм, поэтому важно соблюдать несколько правил. Каждые 40–50 минут необходимо делать небольшую зарядку для стоп: вставать то на носки, то на пятки, вращать ступнями, чтобы усилить кровоток в ногах и избежать застоя крови. Для поддержки поясницы под нее стоит подкладывать валик из свернутой куртки или специальную подушку.

Если же человек хочет поспать в дороге, лучше уделять процессу не дольше 20–30 минут, этого времени достаточно, чтобы взбодрится. Длительный отдых, наоборот, даст ощущение разбитости.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

"В питании стоит избегать сладкого и жирного фастфуда, отдавая предпочтение белкам и медленным углеводам: цельнозерновым батончикам, орехам или белковыми продуктам, которые лучше подготовить заранее. Важно пить много воды, поскольку воздух в вагонах обычно сухой, необходимо постоянно поддерживать водный баланс", – рассказала эксперт.

Врач добавила, что для психологического комфорта желательно иметь наушники с активным шумоподавлением, чтобы снизить нагрузку на слух от постоянного гула. Также не стоит продолжать работать в дороге, отвечая в чатах или доделывая задачи. Это время лучше посвятить плавному переходу к отдыху.

Такой принцип касается и выходных: хотя бы один день в неделю нужно посвящать полноценному восстановлению, не тратя его на бытовые вопросы, также подойдет прогулка или занятие спортом, заключила Чернышова.

