Собственникам недвижимости хотят ускорить внесение данных в ЕГРН

Собственникам хотят ускорить внесение данных в ЕГРН. Законопроект позволит перевести часть операций с недвижимостью в автоматический режим. Речь идет о технических записях и сведениях, которые не требуют решения вопросов о праве собственности.

Россияне смогут быстрее оформлять запрет на сделки без личного участия, а электронные адреса собственников будут оперативнее добавлять в реестр. Это позволит владельцам получать официальные уведомления о своей недвижимости. Автоматизация также ускорит внесение и снятие арестов.

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