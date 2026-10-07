"Московский патруль": мужчина обворовывал квартиры под видом электрика

В Москве задержан мужчина, который обворовывал квартиры пенсионеров под видом электрика. Подозреваемый представлялся сотрудником коммунальной службы и сообщал о том, что требуется срочная замена счетчиков. Он отвлекал жертв и доставал вещи из шкафов и тумбочек.

В настоящее время установлены обстоятельства трех эпизодов противоправной деятельности. 34-летний задержанный уже был судим.

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