"Московский патруль": в столице осужден сотрудник, который обворовывал своего работодателя

11 декабря, 21:30

Происшествия

В Москве осудили сотрудника одной из коммерческих компаний, который обворовывал своего работодателя. Он придумал план по продаже дорогостоящего кабеля в обход учетных документов. Мужчина искал клиентов на специализированных сайтах и продавал товар за наличный расчет.

За время работы в компании он украл больше 570 мотков кабеля. Пропажу обнаружили в ходе инвентаризации.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
