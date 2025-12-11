11 декабря, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в столице осужден сотрудник, который обворовывал своего работодателя
В Москве осудили сотрудника одной из коммерческих компаний, который обворовывал своего работодателя. Он придумал план по продаже дорогостоящего кабеля в обход учетных документов. Мужчина искал клиентов на специализированных сайтах и продавал товар за наличный расчет.
За время работы в компании он украл больше 570 мотков кабеля. Пропажу обнаружили в ходе инвентаризации.
