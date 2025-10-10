Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 октября, 19:15

Происшествия

Мужчину, преследовавшего девушку, задержали у столичного вуза

В Москве задержан мужчина, преследовавший студентку одного из столичных вузов. Сотрудники Росгвардии прибыли по сигналу "Тревога" и застали его при попытке проникнуть на территорию учебного заведения вслед за девушкой.

Выяснилось, что задержанный является бывшим возлюбленным студентки и уже более года не может урегулировать отношения после расставания. Несмотря на многократные обращения потерпевшей в полицию, молодой человек продолжал преследование. Теперь ему предстоит дать объяснения правоохранителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоЕкатерина Фоменко

