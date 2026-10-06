06 октября, 22:30Происшествия
Уголовное дело возбудили после жалоб клиентов турагентства из Сергиева Посада
Уголовное дело возбудили после обращений пострадавших туристов из Сергиева Посада. Клиенты турагентства заплатили за путевки миллионы рублей, но остались без отдыха и денег. Число обманутых клиентов исчисляется десятками.
Офис компании в торговом центре закрылся в конце сентября. При этом сайт турагентства продолжает работать. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
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