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06 октября, 22:30

Происшествия

Уголовное дело возбудили после жалоб клиентов турагентства из Сергиева Посада

Уголовное дело возбудили после жалоб клиентов турагентства из Сергиева Посада

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Уголовное дело возбудили после обращений пострадавших туристов из Сергиева Посада. Клиенты турагентства заплатили за путевки миллионы рублей, но остались без отдыха и денег. Число обманутых клиентов исчисляется десятками.

Офис компании в торговом центре закрылся в конце сентября. При этом сайт турагентства продолжает работать. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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