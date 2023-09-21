В России начались перебои с импортом продукции для лечения диабета – СМИ

Фото: depositphotos/Kzenon

В РФ возникли проблемы с импортом аппаратов для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у страдающих от диабета. Об этом рассказала глава НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева, слова которой приводит "Коммерсант".

Она сообщила, что трудности с поставками появились еще в мае, когда некоторые составные части обозначили как продукцию двойного назначения, которая требует отдельной лицензии. В результате этого пострадал ввоз продукции ирландско-американской Medtronic, отметила Мокрышева.

По ее словам, в настоящее время российское министерство здравоохранения старается подобрать альтернативу. Так, например, рассматривается возможность поставок аппаратов из КНР, но не все они соответствуют требованиям для пациентов.

В свою очередь, в компании Medtronic заверили, что прикладывают все усилия для стабильных поставок.

Ранее стало известно, что американский фармпроизводитель MSD решил остановить поставки в РФ "Зепатира", который является одним из самых востребованных лекарств против гепатита С.

Позже появилась информация, что несколько российских предприятий начали разрабатывать аналог препарата. В Минпромторге РФ объяснили, что в случае ухода с рынка иностранных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой, или истечения срока действия патента аналоги лекарств могут ввести в оборот.

Уточнялось, что "Зепатир" находится под патентом на территории РФ до марта 2030 года.



В Минздраве исключили рост цен на жизненно необходимые препараты