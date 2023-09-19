В Росздравнадзоре заявили об отсутствии в РФ дефицита препаратов от гипертензии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На российском рынке нет дефицита препаратов от гипертензии с действующим веществом телмисартан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

До этого газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одной из фармкомпаний писала, что в российских аптеках возник дефицит оригинального препарата микардис. В частности, редакции издания не удалось найти его ни в одной из аптек Москвы.

"Российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН (международным непатентованным наименованием. – Прим. ред.) телмисартан в полной мере ими обеспечен", – прокомментировали эту информацию в Росздравнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня в России зарегистрировано 13 лекарственных средств с телмисартаном, а общий их объем в обороте на рынке РФ составляет 3,5 миллиона упаковок. Микардис же в оборот не вводился после получения в 2022 году уведомления о прекращении его поставок.

Ранее стало известно, что в России некоторые сервисы по интернет-продаже лекарств планируют ввести возможность покупок в рассрочку. Так они хотят занять свободную нишу, однако некоторые представители отрасли не уверены, что это будет популярно у покупателей.

