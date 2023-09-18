18 сентября, 04:46Общество
В России могут начать продажу лекарств в рассрочку онлайн – СМИ
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Некоторые сервисы интернет-продажи лекарств планируют начать продавать в России лекарства в рассрочку онлайн. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний.
Отмечается, что запуск нового сервиса связан с желанием занять пока свободную нишу на рынке. Так, на сегодня аналогичную услугу могут представлять некоторые маркетплейсы, однако она действует только в отношении БАДов.
Вместе с тем представитель сети "Аптека 25" сообщил, что подобного рода услуга не будет востребована массово. Чтобы иметь возможность воспользоваться ею, потребуется пройти несколько длительных процедур, в том числе в банке либо во время заполнения анкеты.
Такая услуга сможет вызвать интерес только у тех клиентов, которым внезапно потребовалось дорогое лечение, заключил представитель отрасли.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов.
До этого вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
Цены на российские и зарубежные лекарственные препараты в аптеках продолжают расти
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