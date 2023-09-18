В России могут начать продажу лекарств в рассрочку онлайн – СМИ

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Некоторые сервисы интернет-продажи лекарств планируют начать продавать в России лекарства в рассрочку онлайн. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с планами компаний.

Отмечается, что запуск нового сервиса связан с желанием занять пока свободную нишу на рынке. Так, на сегодня аналогичную услугу могут представлять некоторые маркетплейсы, однако она действует только в отношении БАДов.

Вместе с тем представитель сети "Аптека 25" сообщил, что подобного рода услуга не будет востребована массово. Чтобы иметь возможность воспользоваться ею, потребуется пройти несколько длительных процедур, в том числе в банке либо во время заполнения анкеты.

Такая услуга сможет вызвать интерес только у тех клиентов, которым внезапно потребовалось дорогое лечение, заключил представитель отрасли.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов.

До этого вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

Цены на российские и зарубежные лекарственные препараты в аптеках продолжают расти