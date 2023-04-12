Компания LG обновила логотип впервые за девять лет

Фото: lg.com

Южнокорейская компания LG Electronics представила новую эмблему впервые за девять лет. Об этом сообщается на сайте производителя.

Логотип стал более ярким и упрощенным. При этом эмблему сделали анимированной и способной выполнять восемь движений. LG хочет использовать ее для продвижения своих товаров.

Генеральный директор компании Уильям Чо заявил, что наличие последовательной стратегии бренда позволяет LG передать ценностное предложение и уникальную идентичность, которая гармонично сочетает инновации и теплоту.

"Реализуя новую стратегию бренда, LG стремится стать культовым брендом, который находит отклик у потребителей разных поколений и мест", – отметил он.

4 апреля соцсеть Twitter изменила свой логотип с синей птицей на эмблему собаки с криптовалютой Dogecoin. На этом фоне цена криптовалюты увеличилась более чем на 20%. Позднее Twitter вернулся к своему прошлому логотипу.

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