Москвич отсудил у магазина около 100 тыс рублей за покупку подделки

Москвич отсудил у магазина почти 100 тысяч рублей за покупку поддельного стайлера Dyson. Во время распаковки заказа у покупателя возникли вопросы к подлинности прибора. Мужчина обратился в сервисный центр, где подтвердили, что товар не оригинальный.

После этого мужчина пошел в суд. Помимо денег за стайлер, судья обязал продавца компенсировать моральный вред, неустойку, штраф и расходы на диагностику.

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