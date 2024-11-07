Новости регионов: серийный атомный ледокол "Чукотка" спустили на воду в Петербурге

Четвертый серийный атомный ледокол "Чукотка" спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Он принадлежит семейству самых современных и крупных судов этого типа. Его длина составляет почти два футбольных поля, а высота равна 18-этажному дому. Теперь гигант будет обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Там же в Санкт-Петербурге встретили мореплавателей, которые 3,5 года провели в кругосветном путешествии на экспериментальном надувном катамаране. За это время Евгений Ковалевский и Станислав Березкин прошли 65 тысяч километров и посетили 32 страны. Во время путешествия моряки не раз были в опасности: они пережили штормы, сильный холод и нападение акул.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.