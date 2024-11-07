Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 11:30

Транспорт

Новости регионов: серийный атомный ледокол "Чукотка" спустили на воду в Петербурге

Новости регионов: серийный атомный ледокол "Чукотка" спустили на воду в Петербурге

Почти 140 дворов благоустроили на севере Москвы на средства от платных парковок

Москвичам стало удобнее добираться от шоссе Энтузиастов до центра Москвы

Более миллиона транспортных карт "Тройка" поступило в метро Москвы

Новости Московского транспорта

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в Москве 7 ноября

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Правила торговли машинным маслом и автозапчастями изменят в России

Станцию МЦД-4 Поклонная благоустроили в Москве

Россия может вернуться к разработке гиперзвукового самолета

Четвертый серийный атомный ледокол "Чукотка" спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Он принадлежит семейству самых современных и крупных судов этого типа. Его длина составляет почти два футбольных поля, а высота равна 18-этажному дому. Теперь гигант будет обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Там же в Санкт-Петербурге встретили мореплавателей, которые 3,5 года провели в кругосветном путешествии на экспериментальном надувном катамаране. За это время Евгений Ковалевский и Станислав Березкин прошли 65 тысяч километров и посетили 32 страны. Во время путешествия моряки не раз были в опасности: они пережили штормы, сильный холод и нападение акул.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионыобществовидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика