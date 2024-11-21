В Москве возбудили дело в отношении напавшего на полицейского в Марьине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, который подозревается в нападении на сотрудника полиции в районе Марьино. Об этом сообщило ГСУ Следственного комитета России по Москве в своем телеграм-канале.

По данным следствия, подозреваемого обвиняют в преступлении, совершенном по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

В СК уточнили, что 20 ноября в районе одного из жилых домов на Новочеркасском бульваре фигурант напал сотрудника полиции, который прибыл на место происшествия для предотвращения противоправных действий.

Далее следователи будут проводить процессуальные действия, с помощью которых соберут доказательства вины мужчины.

Ранее другой мужчина избил сотрудника отдела контроля городских парковок на юго-западе Москвы. По предварительным данным, фигурант 13 ноября на улице Старокачаловской нанес несколько ударов по голове и шее контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Ему уже предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину.