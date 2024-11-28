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Новости

28 ноября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: автобус с людьми вылетел с трассы в Перми

Новости регионов: автобус с людьми вылетел с трассы в Перми

Автоблогера Гаджи Гаджиева арестовали за опасный дрифт

Суд арестовал автоблогера Гаджи Гаджиева на 2 месяца

Концентрация вредных веществ в воздухе в Подольске остается на допустимом уровне

Автоблогер Гаджи Гаджиев останется под стражей до 15 января 2025 года

Новости регионов: двухлетний мальчик сбежал из детского сада в Подмосковье

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Пожар в производственном здании в Подольске удалось локализовать

Новости регионов: обыски прошли у капитана судна, опрокинувшегося в Баренцевом море

Неизвестный протаранил шесть машин в Красногорске и скрылся с места ДТП

Автобус вылетел с дороги и загорелся в Перми. Пострадали три человека, включая водителя. Всего в салоне находились 20 пассажиров. Все они смогли самостоятельно выбраться из полыхавшего автобуса. Причины аварии уточняются. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем капитан перевернувшегося в Баренцевом море судна с туристами задержан. Об этом сообщает Следственный комитет. Ранее у мужчины прошли обыски. У него забрали документы. Кроме того, правоохранители допросили свидетелей. Известно, что в крови капитана обнаружили алкоголь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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