Новости регионов: автобус с людьми вылетел с трассы в Перми

Автобус вылетел с дороги и загорелся в Перми. Пострадали три человека, включая водителя. Всего в салоне находились 20 пассажиров. Все они смогли самостоятельно выбраться из полыхавшего автобуса. Причины аварии уточняются. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем капитан перевернувшегося в Баренцевом море судна с туристами задержан. Об этом сообщает Следственный комитет. Ранее у мужчины прошли обыски. У него забрали документы. Кроме того, правоохранители допросили свидетелей. Известно, что в крови капитана обнаружили алкоголь.

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