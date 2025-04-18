Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 19:30

Город

"Сити": топ-3 куличей в столичных ресторанах

"Сити": топ-3 куличей в столичных ресторанах

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

В ЦОДД спрогнозировали вечерний трафик 18 апреля

Столичные заведения начали ограничивать время пребывания за столиком

Москвичам рассказали, куда сходить в выходные

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

"Мой район. Новости": вокруг Ивановских прудов создадут прогулочные пространства

"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

Собянин: новая эстакада поможет сократить время на дорогу для жителей ВАО

В Москве пройдет форум "Навигатор поступления" с участием более 50 вузов

Московские рестораны подготовили необычные куличи к Пасхе. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин составил свою подборку самых интересных вариантов. Например, в ресторане "Сыроварня" кулич украшают белой мастикой, шариками подсушенного безе и декоративными жемчужинами.

В заведении "Erwin РекаМореОкеан" подают итальянские куличи панеттоне на закваске и украшают их золотыми шоколадными яйцами, а в ресторане 800 °С Contemporary Steak выпечку поливают темным шоколадом и оборачивают в сусальное золото.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика