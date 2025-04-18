"Сити": топ-3 куличей в столичных ресторанах

Московские рестораны подготовили необычные куличи к Пасхе. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин составил свою подборку самых интересных вариантов. Например, в ресторане "Сыроварня" кулич украшают белой мастикой, шариками подсушенного безе и декоративными жемчужинами.

В заведении "Erwin РекаМореОкеан" подают итальянские куличи панеттоне на закваске и украшают их золотыми шоколадными яйцами, а в ресторане 800 °С Contemporary Steak выпечку поливают темным шоколадом и оборачивают в сусальное золото.

Подробнее – в программе "Сити".