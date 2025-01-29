Звезду "Тайн Смолвиля" Тома Уэллинга арестовали за вождение в нетрезвом виде

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Американского актера Тома Уэллинга, прославившегося ролью Супермена в сериале "Тайны Смолвиля", арестовали за вождение в нетрезвом виде, пишет Deadline.

Артиста взяли под стражу на парковке Arby’s в городе Ирека американского штата Калифорния. Местные правоохранители обнаружили у него в крови 0,08% алкоголя.

При этом Уэллинг был освобожден уже через несколько часов, следует из записей департамента шерифа. Однако обвинение ему все же предъявят – слушание запланировано на 11 марта.

В прошлом году аналогичная ситуация произошла с американским певцом Джастином Тимберлейком. По такой же причине его арестовали в элитном курорте Хэмптонс в штате Нью-Йорк. Причем после инцидента в СМИ появилась информация об алкогольной зависимости артиста, которую он скрывал несколько лет.

Позже суд приговорил исполнителя к 25 часам общественных работ. Также Тимберлейк выплатил штраф в размере 500 долларов с доплатой в 260 долларов. Кроме того, суд дополнительно обязал его сделать публичное заявление о вреде вождения в нетрезвом виде.