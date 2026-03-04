Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90% по сравнению с прошлой неделей. Об этом говорят данные онлайн-сервиса MarineTraffic. Приложение отслеживает все пассажирские и грузовые суда.

Именно через Персидский залив шли ключевые поставки нефти и газа на мировой рынок. У таких стран как Бахрейн и Катар нет других маршрутов. Сейчас они фактически находятся в морской блокаде.

