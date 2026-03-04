Затор из танкеров образовался в Ормузском проливе

Затор из танкеров, газовозов и сухогрузов образовался в Ормузском проливе. Капитаны судов не решаются пересекать его, опасаясь попасть под обстрел. Ежедневно через пролив проходило до 300 судов с углеводородами.

Ормузский пролив широкий, но Ирану оказалось достаточно просто пообещать обстреливать с берега все танкеры и газовозы, чтобы остановить судоходство. Страховые компании поднимают цены и готовы аннулировать покрытие для судов, которые заходят в зону конфликта.

