СК начал проверку из-за смерти рожденного суррогатной матерью ребенка в Подмосковье

17:48
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Следственный комитет организовал проверку из-за смерти рожденного суррогатной матерью ребенка в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.
"Проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что следователи и криминалисты уже осмотрели квартиру, где проживал ребенок, поговорили с жителями дома, няней ребенка. Также опрошены руководство и менеджер юридической организации по вопросам суррогатного материнства.
В ведомстве добавили, что в качестве предварительной версии смерти ребенка рассматривается синдром внезапной смерти новорожденного.
Младенца родила суррогатная мать в декабре 2019 года. Он находился под присмотром няни в квартире, где проживали трое детей, рожденные аналогичным способом. Сейчас троих детей изъяли и передали в детскую больницу.
Следствие считает, что дети жили там, пока их биологические родители оформляли на них документы, в том числе для их вывоза за границу. Они являются гражданами иностранных государств.
В юридическую компанию, которая проводила программы суррогатного материнства, отправлен запрос на предоставление всей необходимой документации. В частности, запрошены лицензия и договоры на суррогатное материнство. В рамках проверки дела будет дана процессуальная оценка законности их деятельности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: