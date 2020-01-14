СК начал проверку из-за смерти рожденного суррогатной матерью ребенка в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следственный комитет организовал проверку из-за смерти рожденного суррогатной матерью ребенка в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

"Проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следователи и криминалисты уже осмотрели квартиру, где проживал ребенок, поговорили с жителями дома, няней ребенка. Также опрошены руководство и менеджер юридической организации по вопросам суррогатного материнства.

В ведомстве добавили, что в качестве предварительной версии смерти ребенка рассматривается синдром внезапной смерти новорожденного.

Младенца родила суррогатная мать в декабре 2019 года. Он находился под присмотром няни в квартире, где проживали трое детей, рожденные аналогичным способом. Сейчас троих детей изъяли и передали в детскую больницу.

Следствие считает, что дети жили там, пока их биологические родители оформляли на них документы, в том числе для их вывоза за границу. Они являются гражданами иностранных государств.

В юридическую компанию, которая проводила программы суррогатного материнства, отправлен запрос на предоставление всей необходимой документации. В частности, запрошены лицензия и договоры на суррогатное материнство. В рамках проверки дела будет дана процессуальная оценка законности их деятельности.

