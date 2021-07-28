Россиянка родила чужого ребенка из-за ошибки врачей

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Из-за ошибки врачей во время процедуры ЭКО жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
"Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила карту ребенка на стол. У меня глаз как упал: группа крови – вторая. Я говорю: "Как так? У мужа – первая, у меня – третья". Это невозможно", – рассказала женщина.
После она потребовала провести ДНК-экспертизу в перинатальном центре. Результаты указали на то, что они с супругом не являются родителями ребенка.
После инцидента было проведено служебное расследование. В заявлении говорится, что вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий.
После заключения мирового соглашения с областным перинатальным центром медики обязались выплатить женщине моральную компенсацию в 2,4 миллиона рублей, а ее мужу – 1,6 миллиона рублей.
Сейчас же жительница Челябинска хочет найти собственного ребенка. Акушер-гинеколог Елена Калинина, в свою очередь, назвала подмену эмбрионов во время ЭКО "эксклюзивным для России случаем".
Ранее медики петербургского перинатального центра № 1 приняли роды у 58-летней женщины. Малыш появился на свет немного недоношенным. Тем не менее проблем со здоровьем у него не наблюдалось.
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