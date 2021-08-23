Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о продаже детей

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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мазура, гендиректора агентства суррогатного материнства "Ферти Хелп", обвиняемого в торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича, <...> судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года", – отметила пресс-секретарь Лела Кокая.

Предприниматель был ранее задержан в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюня, который вместе с Мазуром является соучредителем стоматологической клиники "Медэко". Его обвиняют в торговле детьми от суррогатных матерей согласно пунктам "б", "г" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ.

Ранее под домашний арест по делу о торговле детьми от суррогатных матерей Пресненский суд отправил врача-гинеколога Алену Дружинину.

По данным открытых источников, ранее женщина была сотрудником центра ЭКО на Аргуновской улице в столице. Она является кандидатом медицинских наук и членом Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).

Под домашним арестом женщина пробудет до 19 сентября текущего года.

