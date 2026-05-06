06 мая, 17:20

Происшествия

Власти Таиланда освободили 67-летнюю россиянку из иммиграционной тюрьмы

Фото: MAX/Baza

Власти Таиланда депортировали 67-летнюю гражданку РФ Ирину Кокореву из иммиграционной тюрьмы, которая находится в Бангкоке. Об этом ТАСС рассказали проживающие в таиландской столице российские волонтеры.

Правоохранители задержали женщину за бродяжничество, так как она ночевала на улице. Россиянке пытались помочь найти недорогое жилье, однако у нее закончились деньги. В связи с этим ее поместили в иммиграционную тюрьму, где она провела 15 месяцев.

Спустя время администрация центра временного содержания (IDC) Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда из гуманитарных соображений оплатила Кокоревой авиабилет, благодаря которому она сможет вернуться в РФ. В Москве ее встретит сестра.

"Мы собрали для нее одежду, она попросила терракотовые брюки, и передали ей", – заявили волонтеры.

Депортация из IDC осуществляется за счет заключенных или их родственников, которым нужно купить билет на самолет и оплатить транспортный сбор за доставку в столичный аэропорт Суваннапхум.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России Дмитрий Борисов сообщал, что дипломаты продолжают поиски гражданки, пропавшей в Мьянме.

Как уточнили в МИД этой страны, женщина въехала на территорию в августе 2024 года через международный аэропорт Янгона, прилетев из Бангкока. При этом данных о ее выезде из страны через официальные пункты пропуска нет, как и сведений о регистрации в гостиницах Шанской области.

происшествияза рубежом

