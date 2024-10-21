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21 октября, 17:56

Спорт

Хореограф Михайлов подтвердил информацию о свадьбе с Липницкой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mikhailov_d.s

Хореограф академии "Ангелы Плющенко" Дмитрий Михайлов подтвердил информацию о свадьбе с фигуристкой, олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой. Об этом сообщает Starsmag.

Михайлов также объявил о рождении их общего ребенка. Он также поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал показать малыша, когда наступит подходящее для этого время.

"Это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным. Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью!" – написал хореограф.

Кем является новый избранник фигуристки?

Михайлов и Липницкая уже давно работают вместе в качестве тренеров в академии, которую открыл олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Они поженились в июне. При этом свадьба прошла в закрытом формате в районе на Рублевском шоссе.

О беременности Липницкой первая информация появилась еще зимой этого года, олимпийская чемпионка продолжала появляться на публичных мероприятиях. По данным СМИ, фигуристка родила ребенка в конце сентября.

Куда пропал отец первого ребенка Липницкой?

У олимпийской чемпионки уже есть 4-летняя дочь Каталина, которую она родила, когда состояла в отношениях с фигуристом Владиславом Тарасенко. Они познакомились в 2012 году, когда Липницкая занималась в группе тренера Этери Тутберидзе. Завершив свою спортивную карьеру, фигуристка вместе с Тарасенко стала работать в академии Плющенко.

Однако осенью 2022 года мужчину мобилизовали в зону СВО, о чем сообщал сам Плющенко. Спустя время стало известно, что пара рассталась. На данный момент Тарасенко служит в Запорожской области, где отучился на гранатометчика.

"Она видела, что я за этим следил с начала. Она уже понимала, скорее всего, что рано или поздно – и я это тоже понимал – мы там окажемся. Пришла повестка <…> У нее поэтому не было такой бурной реакции. Потому что уже и так было понятно все до этого", – рассказывал он телеканалу "Россия 24".

Ранее в СМИ появилась информация, что Липницкая стала мамой во второй раз. Однако спортсменка не торопилась делиться подробностями своей личной жизни.

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

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