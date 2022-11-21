Мужа Липницкой экс-фигуриста Тарасенко призвали в рамках частичной мобилизации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывшего фигуриста и мужа олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой Владислава Тарасенко призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника агентства, 25-летний Тарасенко получил повестку, с которой пришел в военкомат. После этого его направили на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

Ранее глава администрации Читы Александр Сапожников объявил об уходе с должности ради отправки в зону проведения спецоперации. При этом он рассказал, что повестки в рамках мобилизации не получал, однако здоровье позволяет пойти служить. Сапожников добавил, что не может оставаться в стороне от "судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее" ни как десантник с боевым опытом, ни как гражданин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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