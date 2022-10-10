Военкомат не выдал бронь от мобилизации российскому призеру Олимпийских игр 2014 года

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Серебряный медалист Олимпийских игр 2014 года, саночник Владислав Антонов не смог получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, так как военкомат в Красноярске ждет решения по 31-летнему спортсмену от вышестоящего руководства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сборной команды РФ Артема Петракова.

Олимпийский призер получил повестку неделю назад, 3 октября прибыл в военкомат. Антонову дали временную отсрочку, чтобы он дождался документов о получении брони.

"Ситуация с Владиславом Антоновым пока не решилась. Сегодня он повторно был в военкомате, предоставленные им справка от ЦСКА и письмо из Федерации санного спорта России о нахождении в составе национальной команды никакого действия не возымели. Военком ждет, чтобы к нему спустилась информация по Антонову из вышестоящей инстанции", – прокомментировал Петраков.

Он добавил, что на данный момент саночника нет в перечне спортсменов, которые могут претендовать на бронь от призыва. По словам начальника сборной команды РФ, в военкомате Антонову сказали ждать звонка или новой повестки.

Отмечается, что саночник выступает в экипаже с Александром Денисьевым. Они являются победителями и призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы.

Ранее почетный адвокат России Александр Островский рассказал, что бронь от мобилизации необходимо предоставлять, используя распространенную в период Великой Отечественной войны практику. По словам эксперта, следует с важностью отнестись к сохранению научной элиты и обладающих критически важными навыками специалистов. При этом он подчеркнул, что перечислить всех, кому необходима бронь, невозможно.

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