Среди самбистов есть желающие участвовать в спецоперации на Украине – глава "Самбо-70"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среди российских самбистов есть те, кто готов участвовать в специальной операции РФ на Украине, сообщил руководитель центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в России хотят создать отряды добровольцев из профессиональных спортсменов для отправки в зону боевых действий.

"Среди самбистов уже есть желающие пойти добровольцем, даже среди моих ровесников. Идея создания добровольческих отрядов отличная. Это было и в годы Великой Отечественной войны. Спортсмены более дисциплинированные, они быстро адаптируются к ситуации и очень патриотичные. Я в этом уверен", – передает РИА Новости его слова.

Ранее лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что свыше 500 добровольцев с медобразованием готовы выехать в зону проведения спецоперации.

В ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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