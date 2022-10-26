Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" стартовала с Байконура

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Прогресс МС-21" отправится к Международной космической станции и пробудет там порядка восьми месяцев. По данным госкорпорации, выведение корабля на орбиту и раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло в штатном режиме.

"Стыковка к модулю "Поиск" намечается 28 октября в 05:50 по московскому времени. На МКС его будет принимать экипаж 68-й длительной экспедиции – космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина", – говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, на МКС "Прогресс МС-21" доставит более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для станции, питьевую воду, новую одежду, свежие продукты и оборудование для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем в космосе.

Ранее сообщалось, что орбита Международной космической станции была изменена с целью избежать столкновения с мусором. В результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 880 метров.



МКС увернулась от космического мусора

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