Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" стартовала с Байконура

Фото: youtube/Роскосмос ТВ

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-23" отправилась со стартового комплекса "Восток" космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента издания, через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Сам полет до Международной космической станции (МКС) продлится в течение 3 часов 25 минут.

Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" российского сегмента МКС должна состояться в 19:21 по московскому времени.

На станцию корабль перенесет около 2,5 тонны груза. Речь идет о топливе, продуктах, питьевой воде, одежде и специальном оборудовании. Помимо этого, для космонавта-испытателя Дмитрия Петелина, который готовится отпраздновать свое сорокалетие, привезут подарок.