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06 января, 14:58

Наука

Индийская станция Aditya-L1 вышла на заданную орбиту для изучения Солнца

Фото: isro.gov.in

Автоматическая космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1, запущенная Индией, вышла на гало-орбиту. Там она будет исследовать светило. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, достижение стало "еще одной важной вехой для Индии", свидетельством преданности ученых осуществлению труднейших и сложнейших космических миссий.

Моди подчеркнул, что Индия продолжит освоение новых рубежей науки на благо человечества.

"Я присоединяюсь к нации и аплодирую этому выдающемуся подвигу", – подчеркнул он.

Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1 в сентябре 2023 года. Ракета-носитель PSLV C57 со станцией на борту стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Ожидалось, что аппарат выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце – Земля на расстоянии примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

Кроме того, 23 августа посадочный модуль лунной станции "Чандраян-3" сел на поверхности естественного спутника Земли. Таким образом, Индия стала первой страной, у которой получилось успешно посадить аппарат на южном полюсе Луны.

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