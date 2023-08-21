Математик предположил, почему российская станция "Луна-25" потерпела крушение

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Жесткая посадка станции "Луна-25" могла случиться в тот момент, когда с ней пропала связь, то есть 19 августа в 14:47 по московскому времени, сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта в сфере космонавтики, автора книг о российских и зарубежных космических исследованиях, математика Павла Шубина.

Согласно информации "Роскосмоса", в 14:10 аппарату был дан импульс, который необходим для снижения и предстоявшего прилунения.

"Если в 14:10 была коррекция, то 14:57 для времени захода станции за Луну выглядит как-то слишком большим. Видимо, это момент падения. Может быть, все и иначе, но выглядит все именно так", – заявил Шубин.

По его словам, для посадки станции на видимой стороне спутника Земли коррекцию его орбиты для снижения и предстоявшего прилунения требуется начинать над обратной стороной. В этом случае выбранные для посадки "Луны-25" окрестности Южного полюса располагаются как раз на видимой стороне, уточнил эксперт. На своей окололунной орбите аппарат осуществлял один оборот вокруг Луны за 118 минут.

В этой связи, продолжил Шубин, если станция на момент импульса находилась над обратной стороной спутника Земли, то за 47 минут до момента потери связи она могла пролететь почти половину витка и жестко приземлиться в районе ниже экватора, но еще не в окрестностях полюса.

О том, что связь с автоматической станцией "Луна-25" прервалась, "Роскосмос" сообщил накануне. По предварительным данным, аппарат перешел в нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли. В госкорпорации добавили, что работы по поиску станции и вхождению с ней в связь оказались безуспешны.

Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника