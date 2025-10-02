Россияне обратились в посольство на Мадагаскаре на фоне протестов

Фото: 123RF/michaklootwijk

Ряд российских туристов на Мадагаскаре обратился в посольство РФ за помощью на фоне сложной внутриполитической ситуации в стране, сообщила пресс-служба дипмиссии.

"Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору оптимального обратного маршрута в Россию", – уточнили дипломаты.

В посольстве указали, что туристам также оказывается помощь в приобретении необходимых лекарств.

По утверждению представителей дипмиссии, на данный момент в стране не наблюдается чрезвычайная ситуация, а большинство авиакомпаний продолжают работать в штатном режиме. Дипломаты указали на тенденцию к нормализации обстановки, однако российским гражданам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар.

Беспорядки в островном государстве начались 25 сентября, когда граждане вышли на демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой. По последним данным, из-за вспыхнувших протестов погибли минимум 22 человека, еще более 100 пострадали.

Жители потребовали отставки правительства и президента страны Андри Радзуэлины. В результате глава Мадагаскара объявил о роспуске правительства.

Как ранее уточняло российское посольство на Мадагаскаре, обстановка в Антананариву и других крупных городах остается напряженной. Тем не менее местные правоохранители смогли взять ситуацию под контроль.