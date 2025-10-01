Посольство РФ на Мадагаскаре не получало сведения о пострадавших россиянах

Фото: 123RF/sezerozger

Посольство России на Мадагаскаре не получало информацию о пострадавших в ходе протестов россиянах, заявили РИА Новости в дипмиссии.

Обстановка в Антананариву и других крупных городах республики остается напряженной. Продолжаются демонстрации, в которых участвует большое количество людей.

"Тем не менее разгул грабежей и беспорядков практически сошел на нет", – указали в диппредставительстве.

Там уточнили, что местные правоохранители в целом смогли взять ситуацию под контроль, в связи с чем начали открываться ранее закрытые магазины, учебные заведения и заправки.

Беспорядки на Мадагаскаре начались 25 сентября, когда граждане вышли на демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой. Уточнялось, что среди мирных протестующих также были вооруженные люди. Жители потребовали отставки правительства и президента страны Андри Радзуэлины.

Позже глава Мадагаскара объявил о роспуске правительства. Нового премьер-министра он пообещал представить через 3 дня. Согласно последним данным, из-за вспыхнувших протестов погибли минимум 22 человека, еще более 100 пострадали.